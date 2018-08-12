Сенцова не вывозили из колонии в Лабытнанги, - ФСИН России

В РФ опровергли информацию о том, что украинский политзаключенный покинул колонию

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что украинский политзаключенный в России Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги. Об этом сообщает ТАСС.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - заявили в УФСИН.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева написала, что самолет с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым на борту вылетел из города Салехард (административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа России).

Позже она обновила информацию, отметив, что у нее больше нет никакой информации о самолете и она уже сомневается в достоверности сообщенного ранее.

Напомним, администрация президента России Владимира Путина получила письмо от матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании.