Сестра Сенцова заявила, що передчасна інформація може нашкодити політв'язню

Передчасна інформація про звільнення може нашкодити політв'язню, поки він в РФ

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан попросила не поширювати ніякої інформації, поки Сенцов не покине Росії, а також не дзвонити матері політв'язня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи сьогоднішні нічні неправдиві повідомлення про те, що Сенцова начебто вивезли з РФ.

"Ніч була жахлива. Будь ласка, давайте зробимо висновки: будь ласка, не треба дзвонити мамі Олега до тих пір, поки Інформація не підтверджена. Тим більше вночі, тим більше сторонній людині. Навіть якщо ви дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати ніякої інформації, поки він не залишить Росію. Така передчасна інформація, навіть якщо це правда, може нашкодити ситуації. Всі ми бачимо, як все нестабільно у царстві стабільності", - написала Каплан.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що неправдиві відомості про нібито звільнення Сенцова могли надати журналістам працівники колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі.

Вночі російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що, за її даними, літак з політв'язнем Сенцовым на борту вилетів з Салехарда.

Пізніше управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що Сенцова вивезли з колонії.