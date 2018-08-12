Самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда, - журналист

Официального подтверждения об освобождении Сенцова пока нет

Самолет с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым на борту вылетел из города Салехард (административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа России). Об этом написала российская журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!" - написала журналистка.

Олег, кажется, спасён! В 23.00 самолёт с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все! Опубліковано Victoria Ivleva Субота, 11 серпня 2018 р.

В то же время никакого другого подтверждения ее информации нет.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и его сестра Наталия Каплан пока не подтвердили данную информацию.

"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информации о вылете Олега из Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу", - написала Каплан.

На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу Опубліковано Натал'єю Каплан Субота, 11 серпня 2018 р.

Напомним, ранее в посольстве Соединенных Штатов Америки выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в колонии в Российской Федерации (РФ)