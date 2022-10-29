Серйозно посилять нашу ППО. Україна найближчим часом чекає на постачання систем NASAMS, - Ігнат

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.