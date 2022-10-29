Серьезно усилят нашу ПВО. Украина в ближайшее время ждет поставки систем NASAMS, - Игнат

Украина в ближайшее время ждет поставки норвежских комплексов NASAMS, которые могут серьезно усилить противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Комментируя ситуацию с противовоздушной обороной в Украине, Игнат отметил, что сейчас командование усиливает конкретные направления, в частности, на юге страны, где продолжаются интенсивные боевые действия.
"Ждем понятное дело еще NASAMS. Уже (глава Пентагона - ред.) Ллойд Остин озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут довольно таки серьезно усилить нашу систему ПВО", - сказал он.
При этом Игнат добавил, что вопрос остается в количестве норвежских комплексов, которые должны прибыть в Украину.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных.
Позже Ллойд Остин сообщил, что США планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.
Что известно о системах ПВО для Украины и когда мы их сможем получить – в материале РБК-Украина.
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