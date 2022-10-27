У Пентагоні розповіли, коли США передадуть Україні перші системи ППО NASAMS
Сполучені Штати планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час презентації Стратегії національної оборони США.
Посадовець зазначив, що Міністерство оборони наполегливо працювало над переданням відповідного озброєння.
"Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх (системи NASAMS - ред.) отримати й здійснити підготовку [українських] військових", - вказав Остін.
Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових.
Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.
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