Серйозно пошкодують: Лавров розсипався погрозами на адресу країн НАТО

Країни НАТО нібито "серйозно пошкодують", якщо вони приймуть рішення збивати російські повітряні об'єкти в російському повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ .

"Якщо країни НАТО спробують збивати повітряні об’єкти в російському повітряному просторі - вони про це серйозно пошкодують", - заявив він, виступаючи перед майже пустою залою засідань.

Зокрема Лавров вдався до погроз у зв'язку із тим, що низка країн НАТО заявила про готовність збивати російські повітряні об'єкти, якщо вони порушать повітряний простір союзників. Щоправда, незрозуміло, чому він приплів сюди "російський повітряний простір".

Зазначимо, нещодавно ЗМІ написали, що європейські дипломати попередили Москву про готовність збивати російські повітряні об'єкти. Зокрема, наступна провокація за участі російських літаків завершиться їхнім знищенням.

Окремо попри позицію деяких інших країн НАТО Польща та Швеція заявили, що готові збивати російські літаки та дрони. Ідею підтримав президент США Дональд Трамп - він заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Ймовірно, що саме після цього посол РФ у Франції Олексій Мєшков насмілився заявити, що збиття російського літака західною країною нібито означатиме "війну НАТО проти Росії". А 27 вересня до погроз доєднався безпосередньо Лавров.

Посміховисько, а не дипломат

Додамо, що озвучувати свої хворі фантазії з трибуни ООН Лаврову довелося перед майже пустою залою - усі адекватні дипломати покинули приміщення, не бажаючи слухати російського міністра.

А незадовго до цього Лаврова жорстко висміяв генеральний секретар НАТО Марк Рютте - він порадив не звертати на росіянина уваги.

"Лавров очолює російське міністерство з часів народження Христа... Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертайте на нього занадто багато уваги", - пожартував генсек Альянсу.