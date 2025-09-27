ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лавров розповів порожній залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні

Субота 27 вересня 2025 20:14
UA EN RU
Лавров розповів порожній залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація пов'язує "надії" на закінчення війни в Україні з подальшими переговорами зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

"Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці", - сказав Лавров у порожній залі ООН.

Примітно, що його виступ на Генасамблеї ООН відбувався практично в порожній залі.

Лавров розповів порожній залі в ООН, з чим пов'язує завершення війни в Україні
Фото: виступ Лаврова слухала майже порожня зала Генасамблеї ООН (скрин трансляції)

За його словами, РФ вбачає в підходах нинішньої адміністрації США прагнення не тільки сприяти "пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи", а й бажання "розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу".

Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито від самого початку відкритий до переговорів.

"Росія, як неодноразово наголошував президент Володимир Путін, із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту", - додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.

Путін відкладає переговори про мир

Нагадаємо, в серпні на Алясці відбулася зустріч лідерів США і Росії, після чого американський президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

На цій зустрічі обговорювалися гарантії безпеки для післявоєнної України, а також після саміту Трамп написав, що починає організовувати двосторонню зустріч Зеленського і Путіна, після чого буде ще одна зустріч, вже за участю президента США.

Більш того, з американської сторони стверджувалося, що Путін дав обіцянку зустрітися із Зеленським, проте в РФ це заперечували.

Днями Зеленський дав інтерв'ю каналу Fox News. У ньому він вкотре заявив, що Україна готова до зустрічі лідерів, і РФ пропонували навіть провести зустріч у Казахстані. Однак, як зазначив президент, Путін хоче продовжувати війну, і саме тому відмовився від зустрічей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Лавров Війна в Україні
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"