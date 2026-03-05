Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною

Атака іранської ракети на Туреччину є серйозним інцидентом, але НАТО не застосовуватиме 5-ту статтю про колективну збройну відповідь.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Reuters.
Рютте сказав, що "збиття ракети в Туреччині є серйозним інцидентом", але додав, що "стаття 5 не застосовуватиметься".
За його словами, "в цьому випадку це недоречно".
Водночас Рютте підтримав президента США Дональда Трампа в ударах по Ірану.
"Я думаю, що США знають, що роблять. Ми підтримуємо Трампа у йогозусиллях щодо знищення ядерних і ракетних можливостей Ірану", - сказав він.
Нагадаємо, вчора, 4 березня, турецькі військові збили іранську балістичну ракету.
За інформацією Міноборони країни, ракета, випущена з Ірану, перетнула повітряний простір Іраку та Сирії і була виявлена під час руху до повітряного простору Туреччини.
Вона була своєчасно нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї.
Зазначається, що фрагмент ракети, що впав в районі Дертьоль провінції Хатай, належить системі ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Додамо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану.