Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною

Рютте сказав, що "збиття ракети в Туреччині є серйозним інцидентом", але додав, що "стаття 5 не застосовуватиметься".

За його словами, "в цьому випадку це недоречно".

Генсек зазначив, що "НАТО перебуває у стані готовності", додавши, що "Іран дуже близький до того, щоб стати загрозою і для Європи".

Водночас Рютте підтримав президента США Дональда Трампа в ударах по Ірану.

"Я думаю, що США знають, що роблять. Ми підтримуємо Трампа у йогозусиллях щодо знищення ядерних і ракетних можливостей Ірану", - сказав він.