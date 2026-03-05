UA

Серйозний інцидент. Рютте зробив заяву про 5-ту статтю та ракету Ірану над Туреччиною

13:40 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи застосовуватиме НАТО статтю 5 через атаку на країну Альянсу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Атака іранської ракети на Туреччину є серйозним інцидентом, але НАТО не застосовуватиме 5-ту статтю про колективну збройну відповідь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Reuters.

Рютте сказав, що "збиття ракети в Туреччині є серйозним інцидентом", але додав, що "стаття 5 не застосовуватиметься".

За його словами, "в цьому випадку це недоречно".

Генсек зазначив, що "НАТО перебуває у стані готовності", додавши, що "Іран дуже близький до того, щоб стати загрозою і для Європи".

Водночас Рютте підтримав президента США Дональда Трампа в ударах по Ірану.

"Я думаю, що США знають, що роблять. Ми підтримуємо Трампа у йогозусиллях щодо знищення ядерних і ракетних можливостей Ірану", - сказав він.

Туреччина збила іранську балістичну ракету

Нагадаємо, вчора, 4 березня, турецькі військові збили іранську балістичну ракету.

За інформацією Міноборони країни, ракета, випущена з Ірану, перетнула повітряний простір Іраку та Сирії і була виявлена ​​під час руху до повітряного простору Туреччини.

Вона була своєчасно нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї.

Зазначається, що фрагмент ракети, що впав в районі Дертьоль провінції Хатай, належить системі ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Додамо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану.

Більше по темі:
