Серьезный инцидент. Рютте сделал заявление о 5-й статье и ракете Ирана над Турцией

Атака иранской ракеты на Турцию является серьезным инцидентом, но НАТО не будет применять 5-ю статью о коллективном вооруженном ответе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters.
Рютте сказал, что "сбитие ракеты в Турции является серьезным инцидентом", но добавил, что "статья 5 не будет применяться".
По его словам, "в этом случае это неуместно".
В то же время Рютте поддержал президента США Дональда Трампа в ударах по Ирану.
"Я думаю, что США знают, что делают. Мы поддерживаем Трампа в его усилиях по уничтожению ядерных и ракетных возможностей Ирана", - сказал он.
Напомним, вчера, 4 марта, турецкие военные сбили иранскую баллистическую ракету.
По информации Минобороны страны, ракета, выпущенная из Ирана, пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции.
Она была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.
Отмечается, что фрагмент ракеты, упавший в районе Дертьоль провинции Хатай, принадлежит системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.
Добавим, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана.