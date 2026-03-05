RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Серьезный инцидент. Рютте сделал заявление о 5-й статье и ракете Ирана над Турцией

13:40 05.03.2026 Чт
2 мин
Будет ли НАТО применять статью 5 из-за атаки на страну Альянса?
aimg Татьяна Степанова
Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Атака иранской ракеты на Турцию является серьезным инцидентом, но НАТО не будет применять 5-ю статью о коллективном вооруженном ответе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters.

Рютте сказал, что "сбитие ракеты в Турции является серьезным инцидентом", но добавил, что "статья 5 не будет применяться".

По его словам, "в этом случае это неуместно".

Генсек отметил, что "НАТО находится в состоянии готовности", добавив, что "Иран очень близок к тому, чтобы стать угрозой и для Европы".

В то же время Рютте поддержал президента США Дональда Трампа в ударах по Ирану.

"Я думаю, что США знают, что делают. Мы поддерживаем Трампа в его усилиях по уничтожению ядерных и ракетных возможностей Ирана", - сказал он.

Турция сбила иранскую баллистическую ракету

Напомним, вчера, 4 марта, турецкие военные сбили иранскую баллистическую ракету.

По информации Минобороны страны, ракета, выпущенная из Ирана, пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции.

Она была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

Отмечается, что фрагмент ракеты, упавший в районе Дертьоль провинции Хатай, принадлежит системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОТурцияИранМарк РюттеРакетная атака