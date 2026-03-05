Серьезный инцидент. Рютте сделал заявление о 5-й статье и ракете Ирана над Турцией

Рютте сказал, что "сбитие ракеты в Турции является серьезным инцидентом", но добавил, что "статья 5 не будет применяться".

По его словам, "в этом случае это неуместно".

Генсек отметил, что "НАТО находится в состоянии готовности", добавив, что "Иран очень близок к тому, чтобы стать угрозой и для Европы".

В то же время Рютте поддержал президента США Дональда Трампа в ударах по Ирану.

"Я думаю, что США знают, что делают. Мы поддерживаем Трампа в его усилиях по уничтожению ядерных и ракетных возможностей Ирана", - сказал он.