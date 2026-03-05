ua en ru
НАТО може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану, - генсек Рютте

02:02 05.03.2026 Чт
2 хв
У НАТО висловилися про можливість вступу у війну проти Ірану
aimg Никончук Анастасія
НАТО може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану, - генсек Рютте Фото: НАТО (GettyImages)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Newsmax, що серед країн альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерного і ракетного потенціалу Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NEWSMAX.

Читайте також: Трамп готовий воювати з Іраном "вічно", - CNN

Підтримка без формальної участі

За словами Рютте, НАТО безпосередньо не задіяне в операції. "НАТО не бере участі", - наголосив він у програмі "The Record With Greta Van Susteren".

При цьому додав: "Але очевидно, що союзники, по суті, у величезних масштабах підтримують те, що робить президент, а також сприяють тому, що США зараз роблять у регіоні, знищуючи цей ядерний потенціал Ірану і, звичайно ж, ракетний потенціал".

Він зазначив, що європейські держави поділяють стурбованість діями Тегерана, включно з погрозами та спробами вбивств, пов'язаними з іранським режимом.

"Тут, у Європі, ми знаємо про вплив Ірану і його негативний вплив", - сказав Рютте, згадавши ризики для іранської діаспори та погрози на адресу Нідерландів.

Гарантії безпеки НАТО

Коментуючи ситуацію, генсек запевнив, що альянс забезпечує захист своєї території.

"Нині, як НАТО, ми забезпечуємо всебічний захист кожного сантиметра території НАТО", - заявив він.

Як приклад він навів інцидент із ракетною загрозою в бік Туреччини, яка була нейтралізована системами ПРО альянсу.

Рютте також висловився про статтю 5 договору НАТО, зазначивши, що питання її застосування навмисно залишається невизначеним.

"З поважних причин ми завжди будемо неоднозначні щодо того, коли спрацьовує стаття 5", - сказав він, підкресливши, що в разі задіяння механізму союзники повідомлять про це негайно.

Контакти з партнерами в регіоні

Глава альянсу додав, що підтримує постійний зв'язок із партнерами на Близькому Сході, включно з ОАЕ, Бахрейном, Оманом, Саудівською Аравією і Кувейтом. За його словами, НАТО готове сприяти їхній безпеці на тлі атак у регіоні.

Нагадуємо, що ізраїльська розвідка отримала інформацію про можливі контакти між США та Іраном з питання припинення вогню. Після появи таких сигналів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху цього тижня звернувся до Білого дому з проханням прояснити ситуацію, повідомили джерела. Як зазначає видання, в Єрусалимі побоюються сценарію, за якого Вашингтон може домовитися про перемир'я до виконання всіх військових завдань, поставлених Ізраїлем.

Зазначимо, що Сенат США готується до попереднього голосування, мета якого - обмежити повноваження президента Дональда Трампа на можливість здійснення нових ударів по Ірану.

