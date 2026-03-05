НАТО може застосувати 5 статтю про колективну оборону проти Ірану, - генсек Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю Newsmax, що серед країн альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерного і ракетного потенціалу Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NEWSMAX.

Підтримка без формальної участі

За словами Рютте, НАТО безпосередньо не задіяне в операції. "НАТО не бере участі", - наголосив він у програмі "The Record With Greta Van Susteren".

При цьому додав: "Але очевидно, що союзники, по суті, у величезних масштабах підтримують те, що робить президент, а також сприяють тому, що США зараз роблять у регіоні, знищуючи цей ядерний потенціал Ірану і, звичайно ж, ракетний потенціал".

Він зазначив, що європейські держави поділяють стурбованість діями Тегерана, включно з погрозами та спробами вбивств, пов'язаними з іранським режимом.

"Тут, у Європі, ми знаємо про вплив Ірану і його негативний вплив", - сказав Рютте, згадавши ризики для іранської діаспори та погрози на адресу Нідерландів.

Гарантії безпеки НАТО

Коментуючи ситуацію, генсек запевнив, що альянс забезпечує захист своєї території.

"Нині, як НАТО, ми забезпечуємо всебічний захист кожного сантиметра території НАТО", - заявив він.

Як приклад він навів інцидент із ракетною загрозою в бік Туреччини, яка була нейтралізована системами ПРО альянсу.

Рютте також висловився про статтю 5 договору НАТО, зазначивши, що питання її застосування навмисно залишається невизначеним.

"З поважних причин ми завжди будемо неоднозначні щодо того, коли спрацьовує стаття 5", - сказав він, підкресливши, що в разі задіяння механізму союзники повідомлять про це негайно.

Контакти з партнерами в регіоні

Глава альянсу додав, що підтримує постійний зв'язок із партнерами на Близькому Сході, включно з ОАЕ, Бахрейном, Оманом, Саудівською Аравією і Кувейтом. За його словами, НАТО готове сприяти їхній безпеці на тлі атак у регіоні.