Серйозні морози й сніг: чи справді цей січень в Україні холодніший за норму

Чи правда, що ця зима - рекордно холодна

Сьогодні дехто може вважати, буцімто така зима в Україні (з суттєвими морозами та снігом) - "перша за останні 20 років".

При цьому експерт пояснила: "звичайно, по відчуттях - це часто суб'єктивно буває, в залежності також і від регіону, де знаходяться люди".

Птуха нагадала, що територія України - велика, тож і розподіл погодних умов може бути різний.

"Але з огляду, наприклад, на останнє десятиліття, то так, дійсно, в нас зими дедалі частіше (і не тільки зими - не тільки зимові місяці, але й інші), були вищі кліматичної норми", - поділилась вона.

Отже, і "в умовах зимового клімату також спостерігалися все частіше (показники, - Ред.) вищі кліматичної норми".

"Але навіть на початку кожного зимового сезону ми попереджаємо і говоримо, що наша територія розташована так, в таких кліматичних умовах, що в нас можуть бути затоки холодного арктичного повітря", - зауважила синоптик.

Водночас вона визнала, що впродовж останнього десятиліття вони стали:

менш тривалими;

менш інтенсивними.

"Але все одно такі явища можуть бути. І ми не можемо сказати, що їх не було", - наголосила фахівець.

Як приклад вона навела попередній аналіз спеціалістів УкрГМЦ деяких наявних на сьогодні даних.

"І там для Київщини (навіть в тому самому 2021 році) були значні температури в січні. Саме у 20-х числах січня - в межах від 10 до 20 градусів морозу і сніговий покрив висотою від 8 до 13 сантиметрів. Просто був він більш короткотривалим", - поділилась Птуха.

Чи вкладається поточний січень у кліматичну норму

Представниця УкрГМЦ розповіла, що оцінки "щодо саме цього січня", звичайно будуть. Але трохи пізніше.

"Коли вже, принаймні, завершиться цей період морозів", - уточнила фахівець.

Водночас вона зауважила, що це вже питання "більше до кліматологів", адже "буде проведений аналіз, наскільки цей січень вибивається з певної картини".

"Звичайно, зараз попередньо можна сказати, що він буде нижчий кліматичної норми вже точно", - додала Птуха.

Вона пояснила, що у "розрізі останніх десятиріч (десятиріччя)", коли січні в Україні (як і інші зимові місяці) могли бути вищими за кліматичну норму, поточний січень може стати "яскравим представником класичної зимової погоди".

Напротивагу цьому вона нагадала також, що впродовж зимового сезону 2019-2020 років метеорологічна зима в Україні взагалі не наступила.

Чи випала впродовж січня рекордна кількість опадів

За словами експерта, "розподіл опадів - це дійсно така досить складна задача навіть для синоптиків".

"Особливо із завчасністю в місяць, якби таких прогнозів немає. Є тільки (прогнози, - Ред.) у відповідності до норми", - уточнила Птуха.

Вона розповіла, що "в січні якраз очікували, що опадів повинно бути близько норми".

"Знову ж таки, січень завершується. Тоді наші фахівці вже зможуть це проаналізувати", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Водночас вона нагадала, що зараз на Україну впливає антициклон і цей період - відносно без опадів (без снігу).

"Тому ті опади, які були перед цим (під час проходження циклону)... скоріше за все, якраз компенсують оці показники. І десь можемо вийти й на норму", - зауважила синоптик.

Насамкінець вона повідомила, що такі дані потрібно аналізувати наприкінці місяця "по кожній метеостанції", що є досить клопіткою роботою.

"Аналізуєш, скільки випало за місяць. І потім усереднюєшся по території України. І проводяться певні розрахунки. Потім ці аналізи також публікуються на наших інформаційних ресурсах, і кожен може з ними ознайомитися", - підсумувала Птуха.