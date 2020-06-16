Сервисный центр МВД в Киеве закрыли из-за вспышки коронавируса

У нескольких сотрудников сервисного центра МВД в Киеве обнаружили коронавирус. Заведение закрыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Речь идет о сервисном центре № 8047 на ул. Большая Кольцевая, 110а. Центр закрыли после того, как у нескольких работников выявили заболевание COVID-19.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в г. Киеве. О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщим на официальном веб-сайте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали в нескольких учебных заведениях Киева, в том числе дошкольных.

Также сообщалось о случаях коронавируса среди работников киевских ресторанов и супермаркетов.