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Коронавирус выявили у работников киевских ресторанов

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 20:33
Коронавирус выявили у работников киевских ресторанов
Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

Вспышки коронавируса также происходят в столичных магазинах и супермаркетах

В Киеве выявили случаи коронавируса среди персонала нескольких ресторанов. В целом вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, к указанным заведениям относятся не только рестораны.

"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований.

"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - отметил чиновник.

Напомним, в последние дни эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась, за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19.

В Киеве со вчерашнего дня подтвердили коронавирус у 91 человека, общее число заболевших приближается к 3,7 тысячам.

Напомним, с 10 июня в Украине разрешили работу залов ресторанов. В то же время из-за роста больных COVID-19 Киев не только не смягчил карантин, но и может его усилить.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевКоронавирус
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