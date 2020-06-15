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Коронавирус выявили еще в трех детсадах Киева

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 12:31
Коронавирус выявили еще в трех детсадах Киева
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Заболели работники детсадов № 495, № 651 и № 804

Еще в трех детских садиках Киева обнаружили коронавирус или подозрение на заболевание. Инфекцию обнаружили у персонала заведений.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, детсады еще не работали, но готовились к открытию и приему детей.

"Детский сад № 804 в Оболонском районе, там заболела воспитательница. В садике № 495 Шевченковского района подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в учреждении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья, то есть женщина контактное лицо, и она теперь на самоизоляции", - рассказал городской голова.

Кличко заверил, что Киев пока не будет открывать указанные дошкольные учебные заведения.

В целом, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 53 киевлян, двое умерли. Больше всего случаев в Шевченковском районе - 12 и в Соломенском - 9.

Напомним, детские сады в Киеве возобновили свою работу с 1 июня.

На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали садике Шевченковского района, там заболели сразу 14 сотрудников.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевдетский садКоронавирус
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