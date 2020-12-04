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Сервисные центры МВД еще больше услуг перевели в онлайн: список

Автор: РБК-Украина

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины еще больше услуг перевели в онлайн. Теперь в этом режиме можно проверить авто, документы и пройти тест на знание ПДД.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

Сообщается, что на сегодня с помощью онлайн-сервиса кабинет водителя можно:

  • заказать обмен и восстановления водительского удостоверения
  • проверить авто по VIN-коду
  • оплатить штрафы
  • верифицировать данные
  • назначить надлежащего пользователя.

Также на сайте Главного сервисного центра МВД можно:

  • записаться в Е-очередь
  • заказать справку об отсутствии судимостей
  • пройти тест на знание ПДД
  • проверить свои документы

Фото: инфографика МВД (t.me/mvs_ukraine)

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений. Сервис предоставляет возможность проверять права, выданные после 2013 года.

Отметим, Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги. А если госуслугу не смогут оцифровать, то ее отменят. Кроме того, по словам министра Михаила Федорова, планируется подать в Раду законопроект для поддержки "Дія Сity".

"Мы подаем в парламент законопроект, и мы надеемся на поддержку "Дія Сity". Это специальный правовой режим, специальная экономическая зона для креативных IT-индустрий", - пояснил он.

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