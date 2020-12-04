Сервісні центри МВС ще більше послуг перевели в онлайн: список

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України ще більше послуг перевели в онлайн. Тепер у цьому режимі можна перевірити авто, документи та пройти тест на знання ПДР.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС в Telegram.

Повідомляється, що на сьогодні за допомогою онлайн-сервісу кабінет водія можна:

замовити обмін і відновлення водійського посвідчення

перевірити авто за VIN-кодом

сплатити штрафи

верифікувати дані

призначити належного користувача.

Також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:

записатися до Е-черги

замовити довідку про відсутність судимостей

пройти тест на знання ПДР

перевірити свої документи

Фото: інфографіка МВС (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень. Сервіс надає можливість перевіряти права, видані після 2013 року.

Зазначимо, Міністерство цифрової трансформації має намір за три роки перевести в онлайн всі державні послуги. А якщо держпослугу не зможуть оцифрувати, то її скасують. Крім того, за словами міністра Михайла Федорова, планується подати до Ради законопроект для підтримки "Дія Сity".

"Ми подаємо до парламенту законопроект, і ми сподіваємося на підтримку "Дія Сity". Це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона для креативних IT-індустрії", - пояснив він.