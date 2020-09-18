ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений

Украина, Пятница 18 сентября 2020 15:57
В Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений
Фото: удостоверение в электронном виде (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua новый электронный сервис - "Проверка водительского удостоверения". Это позволит заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальное", - пояснил первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Кроме того, создана англоязычная версия: в один клик можно переключить интерфейс в требуемый языковой режим.

"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных" - сообщили в министерстве.

Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

На сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Напомним, с 17 июля вступили в силу новые правила получения водительских прав. В частности, перечень необходимых документов расширен.

Как писало РБК-Украина, для водителей также запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украиныводительские права
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь