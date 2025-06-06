Сервісні центри МВС відновили роботу після збою: що з Е-записом
Сервісні центри МВС знову надають послуги громадянам після тимчасової зупинки, викликаної наслідками нічної ракетної атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного сервісного центру МВС.
Повідомляють, що внаслідок обстрілу була пошкоджена магістральна лінія зв’язку провайдера. Через це тимчасово не працював електронний запис і надання послуг.
Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Послуги вже доступні, однак налаштування Е-запису ще триває. Так, на головній сторінці сайту все ще опубліковане повідомлення про несправність. Щоб скористатися Е-записом, потрібно закрити спливаюче вікно та обрати потрібну вам послугу у звичному режимі.
Скриншот із сайту Головного сервісного центру МВС, РБК-Україна
У відомстві запевняють, що роблять усе можливе, аби громадяни могли якомога швидше отримати необхідні послуги.
Атака на Україну 6 червня
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, використовуючи ударні дрони "Шахед", балістичні та крилаті ракети, зокрема "Калібри" і ракети, випущені з Ту-95МС.
Під ворожим вогнем опинилися Київ, Львівська область, Чернігів, Луцьк і Тернопіль. У Тернопільській області зафіксували наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни: місто зазнало кількох "прильотів", спостерігались перебої з електрикою і задимлення.
У Києві через удар пошкоджено колії та кабелі на ділянці метро між станціями "Дарниця" і "Лівобережна". Червона лінія наразі працює лише на правому березі - від "Академмістечка" до "Арсенальної".
Для мешканців лівобережжя організовано дублюючий автобусний маршрут №1М. Роботи з відновлення пошкодженої ділянки метро планують завершити протягом доби.
Крім того, частина лівого берега столиці залишилася без електропостачання.
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