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Сервісні центри МВС відновили роботу після збою: що з Е-записом

П'ятниця 06 червня 2025 14:23
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Сервісні центри МВС відновили роботу після збою: що з Е-записом Фото: Сервісний центр МВС (hsc.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сервісні центри МВС знову надають послуги громадянам після тимчасової зупинки, викликаної наслідками нічної ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного сервісного центру МВС.

Повідомляють, що внаслідок обстрілу була пошкоджена магістральна лінія зв’язку провайдера. Через це тимчасово не працював електронний запис і надання послуг.

Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Послуги вже доступні, однак налаштування Е-запису ще триває. Так, на головній сторінці сайту все ще опубліковане повідомлення про несправність. Щоб скористатися Е-записом, потрібно закрити спливаюче вікно та обрати потрібну вам послугу у звичному режимі.

Сервісні центри МВС відновили роботу після збою: що з Е-записом
Скриншот із сайту Головного сервісного центру МВС, РБК-Україна

У відомстві запевняють, що роблять усе можливе, аби громадяни могли якомога швидше отримати необхідні послуги.

Атака на Україну 6 червня

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, використовуючи ударні дрони "Шахед", балістичні та крилаті ракети, зокрема "Калібри" і ракети, випущені з Ту-95МС.

Під ворожим вогнем опинилися Київ, Львівська область, Чернігів, Луцьк і Тернопіль. У Тернопільській області зафіксували наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни: місто зазнало кількох "прильотів", спостерігались перебої з електрикою і задимлення.

У Києві через удар пошкоджено колії та кабелі на ділянці метро між станціями "Дарниця" і "Лівобережна". Червона лінія наразі працює лише на правому березі - від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Для мешканців лівобережжя організовано дублюючий автобусний маршрут №1М. Роботи з відновлення пошкодженої ділянки метро планують завершити протягом доби.

Крім того, частина лівого берега столиці залишилася без електропостачання.

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Міністерство внутрішніх справ України
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