Сервисные центры МВД возобновили работу после сбоя: что с Е-записью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД .

Сообщают, что в результате обстрела была повреждена магистральная линия связи провайдера. Из-за этого временно не работала электронная запись и предоставление услуг.

Сейчас аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Услуги уже доступны, однако настройка Е-записи еще продолжается. Так, на главной странице сайта все еще опубликовано сообщение о неисправности. Чтобы воспользоваться Е-записью, нужно закрыть всплывающее окно и выбрать нужную вам услугу в обычном режиме.



Скриншот с сайта Главного сервисного центра МВД, РБК-Украина

В ведомстве уверяют, что делают все возможное, чтобы граждане могли как можно быстрее получить необходимые услуги.