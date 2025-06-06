Сервисные центры МВД возобновили работу после сбоя: что с Е-записью
Сервисные центры МВД снова предоставляют услуги гражданам после временной остановки, вызванной последствиями ночной ракетной атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД.
Сообщают, что в результате обстрела была повреждена магистральная линия связи провайдера. Из-за этого временно не работала электронная запись и предоставление услуг.
Сейчас аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Услуги уже доступны, однако настройка Е-записи еще продолжается. Так, на главной странице сайта все еще опубликовано сообщение о неисправности. Чтобы воспользоваться Е-записью, нужно закрыть всплывающее окно и выбрать нужную вам услугу в обычном режиме.
Скриншот с сайта Главного сервисного центра МВД, РБК-Украина
В ведомстве уверяют, что делают все возможное, чтобы граждане могли как можно быстрее получить необходимые услуги.
Атака на Украину 6 июня
Напомним, в ночь на 6 июня Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину, используя ударные дроны "Шахед", баллистические и крылатые ракеты, в частности "Калибры" и ракеты, выпущенные из Ту-95МС.
Под вражеским огнем оказались Киев, Львовская область, Чернигов, Луцк и Тернополь. В Тернопольской области зафиксировали самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны: город подвергся нескольким "прилетам", наблюдались перебои с электричеством и задымление.
В Киеве из-за удара повреждены пути и кабели на участке метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Красная линия пока работает только на правом берегу - от "Академгородка" до "Арсенальной".
Для жителей левобережья организован дублирующий автобусный маршрут №1М. Работы по восстановлению поврежденного участка метро планируют завершить в течение суток.
Кроме того, часть левого берега столицы осталась без электроснабжения.
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