Сервісні центри МВС раптово призупинили роботу: що сталося

"У зв’язку з позаплановими технічними роботами тимчасово призупинено надання послуг у сервісних центрах МВС. Просимо з розумінням поставитися до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності", - сказано в заяві.

Українців попередили, що інформація щодо відновлення роботи сервісних центрів з'явиться на офіційних сторінках Головного сервісцентру у соцмережах.

Нагадаємо, Головний сервісний центр МВС повідомив, що визначити справжність водійського посвідчення за фотографією чи сканованою копією неможливо. Встановити автентичність документа можуть тільки візит до сервісцентру або спеціальна експертиза.

Зазначимо, кандидати у водії можуть самі обрати, на якому авто складати практичний іспит - на машині автошколи або сервісного центру МВС. При цьому вартість іспиту є фіксованою, маршрут і екзаменатор визначаються автоматично, а сам екзамен проходить під обов’язковою відеофіксацією.