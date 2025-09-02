Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні: в чому причина

Онлайн-сервіси "Нової пошти", у вівторок, 2 вересня, тимчасово недоступні через технічні труднощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах "Нової пошти".
Нагадаємо, "Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та близько 34 тисяч працівників.
Раніше стало відомо, що у рамках співпраці з ЄБРР "Нова пошта" скоротить персонал на 10%.
Також ми повідомляли, що "Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.