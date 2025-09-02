Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні: в чому причина

Новини "Нової пошти"

Нагадаємо, "Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та близько 34 тисяч працівників.

Раніше стало відомо, що у рамках співпраці з ЄБРР "Нова пошта" скоротить персонал на 10%.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.