Сервисы "Новой почты" временно недоступны: в чем причина

Новости "Новой почты"

Напомним, "Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тысяч отделений и 27 тысяч почтоматов и около 34 тысяч работников.

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества с ЕБРР"Новая почта" сократит персонал на 10%.

Также мы сообщали, что "Новая почта" изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Отныне все отправления будут подлежать начислению пошлины.