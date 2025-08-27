ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Нова пошта" змінила умови відправлення посилок до США через нові мита

Україна, Середа 27 серпня 2025 14:12
UA EN RU
"Нова пошта" змінила умови відправлення посилок до США через нові мита Фото: Нова пошта оновила умови посилок до США ((Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

З 29 серпня 2025 року для всіх відправлень до США діятимуть нові правила митного оформлення. Це пов’язано зі скасуванням пільгового безмитного порогу у 800 доларів, так званого de minimis, відповідно до указу президента Сполучених Штатів.

Раніше цей поріг застосовувався до імпорту товарів для особистого користування, а також покупок в іноземних інтернет-магазинах і на маркетплейсах. Відтепер усі міжнародні відправлення незалежно від вартості обкладатимуться митними платежами та податками.

Хто платитиме мито: відправник чи отримувач

"Нова пошта" запроваджує можливість вибору, хто саме сплачуватиме митні збори - відправник чи отримувач. Зміни почнуть діяти з 26 серпня 2025 року.

  • Якщо платником обрано відправника, до вартості доставлення додасться 10% від вартості посилки. Усі послуги з розмитнення включені в тариф.
  • Якщо платником стане отримувач, він має оплатити 10% від вартості відправлення та митно-брокерські послуги від 25 доларів.

У такому випадку отримувач отримає email із посиланням для оплати, і доставлення здійснюватиметься лише після внесення коштів.

Важливі уточнення для клієнтів

Ставка мита у 10% діє тільки для товарів, вироблених в Україні. Для продукції з інших країн митні ставки можуть відрізнятися.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть опису товарів, країні походження, меті експорту та заявленій вартості. У разі неточностей відправлення можуть бути затримані, а витрати збільшені.

Як працюватиме вибір платника митних зборів

  • У відділеннях оператори "Нової пошти" інформуватимуть клієнтів про варіанти оплати митних платежів.
  • У мобільному застосунку при створенні відправлення клієнти отримають повідомлення про зміни в законодавстві США, а остаточне рішення щодо платника митних зборів ухвалюватиметься у відділенні.
  • В особистому кабінеті під час заповнення інвойсу з’явиться опція вибору "Платника митних платежів". Вартість для кожного варіанта відображатиметься автоматично.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще в липні підписав указ, який з 29 серпня скасовує de minimis - давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів низької вартості - до 800 доларів.

Державна "Укрпошта" через нові правила відправлення посилок до США вже підняла свої тарифи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Новая почта
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили