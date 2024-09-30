"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 жовтня: скільки доведеться платити за посилки
Оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" повідомила про підвищення тарифів. Це відбудеться з 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
Як повідомили у компанії, "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.
Водночас кампанія скасувала деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.
Також клієнтам доступні безплатні послуги "Нової пошти":
- безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;
- безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання;
- безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання;
- безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.
"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%", - сказано у повідомленні.
З 01.10.2024 діють такі тарифи:
- документи - 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;
- посилки до 30 кг. Ми можемо запакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн.
Доставка по місту:
- до 2 кг - 60 грн;
- до 10 кг - 90 грн;
- до 30 кг - 140 грн.
Доставка по Україні:
- до 2 кг - 80 грн;
- до 10 кг - 110 грн;
- до 30 кг - 160 грн.
Вантажі понад 30 кг:
- між відділеннями по місту +0,5 грн/кг ;
- між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.
Раніше РБК-Україна розповідало, про те, що з 1 жовтня національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - змінює вартість знаків поштової оплати. Мова про поштові марки, марковані конверти і картки.
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