Сервіс "єМалятко" може бути недоступний кілька днів

Над вирішенням ситуації вже працюють разом з Нацслужбою здоров'я України.

У "Дії" запевняють, що скоро сервіс відновить роботу, українці зможуть за декілька кліків отримати одразу 9 держпослуг, пов’язаних з народженням дитини.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як оформити виплати в "єМалятко" під час війни.

До того ж, відтепер у "Дії" можна подати заяву на шлюб.

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