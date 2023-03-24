Сервис "єМалятко" может быть недоступен несколько дней

Над разрешением ситуации уже работают вместе с Нацслужбой здоровья Украины.

В "Дії" уверяют, что скоро сервис возобновит работу, украинцы смогут за несколько кликов получить сразу 9 госуслуг, связанных с рождением ребенка.

Ранее РБК-Украина объясняло, как оформить выплаты в "єМалятко" во время войны.

К тому же, теперь в "Дії" можно подать заявление на брак.

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