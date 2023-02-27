ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подати заяву на шлюб відтепер можна через портал "Дія": як це працює

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 лютого 2023 10:40
Подати заяву на шлюб відтепер можна через портал "Дія": як це працює Фото: подати заяву на шлюб можна через портал "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб. Потрібно визначити місце, час, формат та заплатити держмито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав міністр.

За його словами на порталі "Дія" можна обрати місце, час, формат та зал, де планується провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження", - додав Федоров.

Процедура подачі заявки складається з семи кроків, вартість: від 0,85 грн до 1649,85 грн - залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу.

Відзначимо, подати заявку онлайн через сервіси Мінюсту можна вже багато років.

Нагадаємо, з січня на порталі "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав, яку було призупинено після початку війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Сіті Дия
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"