Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція

Сервіс єМалятко, де можна зареєструвати дитину та оформити виплати, доступний онлайн і під час війни. Там батьки новонародженого можуть отримати одразу кілька державних послуг, залежно від ситуації у сім'ї.

У коментарі РБК-Україна керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко розповів, як скористатися послугами сервісу під час дії воєнного стану.

Виплати та реєстрація дитини. Як скористатися сервісом

Серед головних послуг єМалятко – реєстрація народження дитини та допомога при її народженні. До запровадження сервісу оформлення послуг займало кілька тижнів.

Додаткові послуги єМалятко:

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);

визначення належності дитини до громадянства України. Послуга надається автоматично лише за умови замовлення послуги з присвоєння дитині УНЗР;

реєстрація місця проживання дитини.

"Зареєструвати місце проживання дитини потрібно протягом трьох місяців з дня її народження, проте під час війни ці терміни продовжуються. До того ж дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них)", – пояснює співрозмовник.

призначення допомоги при народженні дитини.

"Під час заповнення заявки "Допомога при народженні" можна вибрати фактичне місце проживання одержувача допомоги. Це особливо важливо, якщо одержувач допомоги є внутрішньо переміщеною особою. Важливо при обранні послуги для отримання грошової допомоги на банківську картку необхідно мати соціальну картку", – додає Кирило Міненко.

Фото: У сервісі можна зареєструвати дитину та оформити виплати (РБК-Україна/Віталій Носач)

призначення допомоги багатодітним сім'ям. На третю та кожну наступну дитину в сім'ї ви отримуватимете по 1700 грн щомісяця до досягнення нею 6 років;

щомісяця до досягнення нею 6 років; внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів. Це прискорить час підписання декларації з педіатром чи сімейним лікарем.

виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Розмір компенсації з грудня 2021 року – 6 300 грн. За них можна придбати дитячі речі офлайн або в інтернет-магазинах. Їх список можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики.

Для оформлення послуг можна подати заяву онлайн через портал "Дія", офлайн у ДРАЦСі або через ЦНАП.

Якщо дитина народилася на окупованій території

Щоб встановити факт народження дитини на окупованій території, потрібно зробити кілька кроків. Потрібен медичний висновок та медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), а також може бути довідка довільної форми без друку: її видає медик за відсутності можливості заповнення свідоцтва.

Незалежно від місця проживання (знаходження) заявника за відсутності підстав державної реєстрації народження та смерті такі реєстрації проводяться на підставі рішення суду.

Фото: Для розгляду справи у суді відділ ДРАЦС складає відмову у проведенні державної реєстрації народження (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для розгляду справи у суді відділ ДРАЦС на прохання заявника складає відмову у проведенні державної реєстрації народження. У ньому викладає причини, чому реєстрацію здійснити неможливо. Заяву про встановлення факту народження людини на тимчасово окупованій території України можна подати до будь-якого суду на території України батьками, родичами, представниками.

Під час розгляду справ у всіх судових інстанціях заявники звільняються від сплати судового збору. Справи встановлення факту народження особи розглядаються невідкладно. У рішенні про встановлення факту народження особи обов'язково мають бути зазначені, встановлені судом дані про:

дату народження;

місце народження;

відомості про батьків.

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження дитини підлягає негайному виконанню. Копія судового рішення видається учасникам справи або невідкладно надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення, заснованого для державної реєстрації та видачі відповідного свідоцтва.