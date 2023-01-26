Сервери Чернігівської ОВА зазнали масштабної хакерської атаки

У середу, 25 січня, Чернігівська обласна військова адміністрація зазнала масштабної хакерської атаки. Тимчасово не працюють сайти ОВА та РВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Вчора було здійснено масштабну вірусну атаку на сервери ОВА. З метою захисту частину систем було відключено. Не працює тимчасово сайт ОВА та сайти РВА. Фахівці працюють над відновленням системи. Це не перша атака, таких були за останній рік десятки", - повідомив він.

За словами IT-фахівців, атака була добре спланована, вірусна програма заздалегідь потрапила до системи. І тепер її активували.

"Такі атаки не впливають на нашу роботу, хіба що забирають трохи більше часу для обміну інформацією", - зазначив Чаус.