Серверы Черниговской ОВА подверглись масштабной хакерской атаке

В среду, 25 января, Черниговская областная военная администрация подверглась масштабной хакерской атаки. Временно не работают сайты ОВА и РВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Вчера была совершена масштабная вирусная атака на серверы ОВА. В целях защиты часть систем была отключена. Не работает временно сайт ОВА и сайты РВА. Специалисты работают над восстановлением системы. Это не первая атака, таковых были за последний год десятки", - сообщил он.

По словам IT-специалистов, атака была хорошо спланирована, вирусная программа заранее попала в систему. И теперь ее активировали.

"Такие атаки не оказывают никакого влияния на нашу работу, разве что отнимают немного больше времени для обмена информацией", - отметил Чаус.