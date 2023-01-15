Щоб протистояти російським атакам. Україна закликає створити "Кібер ООН", - ЗМІ

За словами видання, з такою ініціативою виступив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

"Нам потрібна "Кібер ООН", нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти”, - заявив він.

За його словами, Росія поєднує ракетні удари з кібератаками, щоб нанести найбільше шкоди цивільним українцям.

"Кібератаки стануть такими ж потужними, а можливо, навіть потужнішими, ніж звичайні атаки, а наслідки кібератак настільки масштабні, що не варто недооцінювати наслідки", - сказав Щиголь.

Наразі незрозуміло, чи підтримають цю ідею союзники України.