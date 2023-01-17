Усі хакери, які працюють проти України, є воєнними злочинцями, - Держспецзв’язок

За інформацією Держспецзв’язку, всі хакери, які працюють з Росією проти України, є підконтрольними Російській Федерації воєнними злочинцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Media Center Ukraine - Ukrinform.

Як зазначив на брифінгу голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, потрібно розуміти і враховувати, що всі хакери, які працюють проти України у кіберпросторі, фінансуються за рахунок держави - Російської Федерації.

"Це все люди, які або стоять на військовій службі, або фінансуються за рахунок силових структур. Навіть кошти приватного сектора все одно здобуті корупційним шляхом за сприяння їхньої влади. Тому ми повинні розуміти, що це все - воєнні злочинці, оскільки використовують вміння, засоби і навички проти України під час війни. Вони воюють з Україною. Ці хакери підконтрольні державі у будь-якому випадку і в усіх значеннях цього слова", - підкреслив Щиголь.

Водночас саме перед брифінгом голови Держспецзв’язку на медіацентр "Україна - Укрінформ" була здійснена російська кібератака: почалися проблеми з інтернет-підключенням, через що всі онлайн-трансляції довелося перервати. Команда медіацентру оперативно відновила зв’язок та продовжила транслювати брифінги згідно із графіком.

Як підкреслив Щиголь, все, що змогли російські хакери - це відкласти початок брифінгу на 15 хвилин.

"Так само своїми діями вони відтягують кінець своєї країни. Він буде точно найближчим часом", - прокоментував цей інцидент голова Держспецзв’язку.