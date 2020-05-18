Серия А не сможет возобновить групповые тренировки

Фото: в Италии отложили возобновление командных тренировок (twitter.com/1913parmacalcio)

Причина - несогласованность медицинского протокола

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отложил возобновление командных тренировок клубов Серии А из-за неготовности медицинского протокола. Команды должны были приступить к групповым занятиям в понедельник, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Ранее сообщалось, что как минимум девять клубов чемпионата Италии выступили против первоначального медицинского протокола. Он предполагал принудительный 15-дневный карантин для всей команды, если у одного игрока выявят коронавирус. Клубы Серии А предлагают воспользоваться моделью Германии, Испании и Англии, где заболевшего отправляют на изоляцию, а остальные проходят дополнительные тесты.

В настоящий момент футболисты итальянских команд проводят индивидуальные тренировки на клубных базах. В таком режиме работа продолжится до тех пор, пока медицинский протокол не будет согласован и утвержден.

Из-за отсрочки командных тренировок может быть отложено возобновлению сезона, которое намечено на 13 июня.

Напомним, испанская Ла Лига уже разрешила групповые тренировки, а также запланировала дату возобновления сезона.

Автор: Вера Олейник