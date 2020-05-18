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Серія А не зможе відновити групові тренування

Новини » Спорт     18.05.2020 - 10:02
Серія А не зможе відновити групові тренування
Фото: в Італії відклали відновлення командних тренувань (twitter.com/1913parmacalcio)

Причина - неузгодженість медичного протоколу

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора відклав відновлення командних тренувань клубів Серії А через неготовність медичного протоколу. Команди повинні були приступити до групових занять у понеділок, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia.

Раніше повідомлялося, що як мінімум дев'ять клубів чемпіонату Італії виступили проти початкового медичного протоколу. Він передбачає примусовий 15-денний карантин для всієї команди, якщо в одного гравця виявлять коронавірус. Клуби Серії А пропонують скористатися моделлю Німеччини, Іспанії та Англії, де хворого відправляють на ізоляцію, а решта проходять додаткові тести.

На цей момент футболісти італійських команд проводять індивідуальні тренування на клубних базах. У такому режимі робота продовжиться до того часу, поки медичний протокол не буде узгоджений і затверджений.

Через відтермінування командних тренувань може бути відкладене відновлення сезону Серії А, яке намічено на 13 червня.

Нагадаємо, іспанська Ла Ліга вже дозволила групові тренування, а також запланувала дату відновлення сезону.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тренировкивозобновлениечемпионат ИталииФутбол
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