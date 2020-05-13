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Итальянская Серия А возобновляет матчи с 13 июня

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 18:16
Итальянская Серия А возобновляет матчи с 13 июня
Фото: футболисты "Ромы" (twitter.com/SerieA)

Команды приступят к тренировкам с 18 мая

Футбольные клубы итальянской Серии А договорились возобновить прерванный из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата с 13 июня. Об этом пишет итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что на сегодняшнем экстренном совещании клубы Серии А приняли решение возобновить игры чемпионата Италии с 13 июня. Также сообщается, что клубы получили от властей Италии разрешение начать тренировки с 18 мая.

Напомним, в конце апреля президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина исключил возможное досрочное завершение национального чемпионата сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что розыгрыш итальянского первенства будет доигран во что бы то ни стало.

Однако на минувшей неделе в итальянском футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили инфицированных коронавирусом. В частности, диагноз подтвердили у 6 представителей "Фиорентины" - у трех игроков и трех работников. Имена инфицированных не называются. Отмечается, что все больные находятся на самоизоляции.

Теги Новости Украины ИталияФутболКоронавирус
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