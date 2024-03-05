"Сергій Котов" входить в четвірку найсучасніших кораблів РФ. Лише один з них неушкоджений

"У РФ цей проект корабля є один з найсучасніших. Наразі спущено на воду чотири такі кораблі - "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Поки що, як зазначають у ВМС, з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев".

"Ще один корабель цього проекту "Павло Державін" - на ремонті після атаки українськими морськими дронами у жовтні 2023 року", - пише SPRAVDI.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки додають, що "Сергій Котов" був найновішим з уражених кораблів ворога, його включили до складу флоту лише влітку 2022 року.

Носій "Калібрів"

Як зазначають , патрульні кораблі проекту 22160, до яких належав "Сергій Котов", як і він сам, є носіями крилатих ракет "Калібр".

"Ними росія систематично тероризує мирні міста України", - йдеться в повідомленні SPRAVDI.

Атака на корабель РФ "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Це була вже друга спроба сил оборони України знищити цей корабель. Після першої корабель окупанти змогли відремонтувати та знову поставити на воду. Відомо також, що українським військовим вдалося стати на заваді планам окупантів розмістити на борту корабля зенітно-ракетні комплекси. Цікаво, що разом із затопленим крейсером "Москва", "Сергій Котов" брав участь у нападі на острів Зміїний.

Раніше РБК-Україна зібрало все, що відомо про корабель РФ "Сергій Котов".