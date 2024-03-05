П'ять прямих влучань та друга спроба. Юсов розповів деталі удару по "Сергію Котову"

Атака на російський корабель "Сергій Котов" з 4 на 5 березня стала другою спробою для його знищення. Після першої корабель окупанти змогли відремонтувати і знову поставити на воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі " Радіо Свобода ".

"Сергій Котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після ремонтних подій. "Сергій Котов" - це новий корабель, вартість понад 60 млн доларів", - розповів він.

Крім, як уточнив представник ГУР, удар по "Сергію Котову" - довгострокова операція, до неї ретельно готувалися.

"Усього було дві атаки. І сьогоднішня не випадкова, це довготривала операція і результат сам за себе каже. Давайте так, умовно п'ять прямих влучень, випадково не трапляються", - зазначив він.

Стосовно екіпажу, за словами Юсова, ситуація з’ясовується, є загиблі і поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись.

"Принаймні відомо про 10 карет швидкої допомоги, які були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все ж таки проводилась", - констатував розвідник.

Ворог хотів розмістити ЗРК на кораблі

Як зазначив Юсов, на бойове чергування кораблі такого типу стали у 2018 році.

"У ворога на них були плани - розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно і такі спроби були", - каже він.

"Сергій Котов" брав участь у нападі на Зміїний

"Сергій Котов", за словами розвідника, прикметний тим, що він брав участь разом з крейсером "Москва" у нападі на острів Зміїний.

"І власне тепер долучився до того ж крейсера", - констатував Юсов.

Атака на корабель РФ "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Раніше РБК-Україна зібрало все, що відомо про корабель РФ "Сергій Котов".

Знищення крейсера "Москва"

13 квітня 2022 року українські військові завдали удару по крейсеру "Москва". За інформацією РНБО, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. А повідомленню про нібито пожежу на кораблі російське телебачення присвятило у випуску новин лише 28 секунд.

"Москву" було знищено двома ракетами, запущеними з берегового ракетного комплексу "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром" (Україна). Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.