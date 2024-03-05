"Сергей Котов" входит в четверку самых современных кораблей РФ. Лишь один из них невредим

"В РФ этот проект корабля есть один из самых современных. В настоящее время спущены на воду четыре таких корабля - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Пока, как отмечают в ВМС, из них не был поврежден только "Дмитрий Рогачев".

"Еще один корабль этого проекта "Павел Державин" на ремонте после атаки украинскими морскими дронами в октябре 2023 года", - пишет SPRAVDI.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности добавляют, что "Сергей Котов" был новейшим из пораженных кораблей врага, его включили в состав флота только летом 2022 года.

Носитель "Калибров"

Патрульные корабли проекта 22160, к которым принадлежал "Сергей Котов", как и он сам, являются носителями крылатых ракет "Калибр".

"Ими Россия систематически терроризирует мирные города Украины", - говорится в сообщении SPRAVDI.

Атака на корабль РФ "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Это была уже вторая попытка Сил обороны Украины уничтожить этот корабль. После первой корабль оккупанты смогли отремонтировать и снова поставить на воду. Известно также, что украинским военным удалось помешать планам оккупантов разместить на борту корабля зенитно-ракетные комплексы. Интересно, что вместе с затопленным крейсером "Москва", "Сергей Котов" участвовал в нападении на остров Змеиный.

Ранее РБК-Украина собрало все, что известно о корабле РФ "Сергей Котов".