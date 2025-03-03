Середня зарплата українців за рік зросла на 60 доларів: як вона змінювалася за 30 років

Доларова зарплата українців зросла за 2024 рік. Вона перевищила довоєнний рівень, незважаючи на зростання курсу долара майже на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.
За 2024 рік офіційний курс долара зріс на 9,8% до 40,15 гривень.
За рік зарплата зросла на 12,1% (на 58 доларів) до 535 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: 2021 року зарплата становила 514 доларів.
Крім того, у 2024 році зростання зарплат значно випередило інфляцію. За даними Держстату, середньорічна інфляція становила 6,5%. Таким чином, зростання реальної зарплати було на рівні 16,6%. Держстат не дає під час війни офіційної цифри зростання реальної зарплати.
За оцінками НБУ, дефіцит кадрів стимулював зростання оплати праці, що тривало до кінця 2024 року, проте поступово сповільнювалося.
Уже в III кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні в більшості видів економічної діяльності.
За даними НБУ, 2024 року номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%. НБУ очікує, що 2025 року зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної - на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.
НБУ очікує, що 2026 року номінальна зарплата зросте на 10,6%, реальна - на 4,2%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,0%, реальна - на 3,0%.
Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. У реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.