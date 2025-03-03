Средняя зарплата украинцев за год выросла на 60 долларов: как она менялась за 30 лет

Долларовая зарплата украинцев выросла за 2024 год. Она превысила довоенный уровень, несмотря на рост курса доллара почти на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.
За 2024 год официальный курс доллара вырос на 9,8% до 40,15 гривен.
За год зарплата выросла на 12,1% (на 58 долларов) до 535 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.
Кроме того, в 2024 году рост зарплат значительно опередил инфляцию. По данным Госстата, среднегодовая инфляция составила 6,5%. Таким образом, рост реальной зарплаты был на уровне 16,6%. Госстат не дает во время войны официальной цифры роста реальной зарплаты.
По оценкам НБУ, дефицит кадров стимулировал рост оплаты труда, который продолжался до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся.
Уже в III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни в большинстве видов экономической деятельности.
По данным НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная - на 14,4%. НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7%, реальной - на 3,8%. НБУ ожидает, что средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.
НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 10,6%, реальная - на 4,2%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,0%, реальная - на 3,0%.
Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%.