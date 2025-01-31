Зростання реальних зарплат українців різко уповільнилося: чого чекати у 2025 році
Реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).
Як зазначається у звіті, дефіцит кадрів стимулював подальше зростання оплати праці, яке, за оцінками НБУ, тривало до кінця 2024 року, однак поступово сповільнювалося.
Вже у ІІІ кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні у більшості видів економічної діяльності. З оцінками НБУ, реальні зарплати зросли на 14,2%.
"У IV кварталі темпи зростання реальних зарплат знизилися до однознакового рівня як унаслідок зростання інфляції, так і меншого дефіциту робочої сили, який проте залишається значно вищим, ніж до повномасштабного вторгнення", - йдеться у звіті.
Оновлений прогноз НБУ
За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.
За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%.
НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7% (попередній прогноз - 16,0%), реальної - на 3,8% (6,5%).
Середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.
НБУ очікує, що у 2026 році номінальна зарплата зросте на 10,6%, реальна - на 4,2%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,0%, реальна - на 3,0%.
Нагадаємо, інфляція в Україні в грудні 2024 року зросла до 12%. НБУ очікує, що вона буде більше 10% у першій половині 2025 року. Наприкінці року вона впаде до 8,4%.