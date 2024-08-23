Середня зарплата українців за рік зросла на 2,8 тисяч гривень: дані ПФУ

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень - 14 974,56 гривень

лютий - 15 267,60 гривень

березень - 15 433,98 гривень

квітень - 16 847,98 гривень

травень - 17 178,87 гривень

червень - 18 806,63 гривень

Таким чином, в червні 2024 року в порівнянні з червнем 2023 року середня зарплата зросла на 17,5% (на 2 794,25 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 4,8%.

Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, середня зарплата в першому кварталі становила 18 903 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за другий квартал 2024 року.

Прогнози щодо зарплат

Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%. Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної - на 9,7%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна - на 5,8%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна - на 2,9%.