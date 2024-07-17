ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зростатимуть зарплати в Україні: керівники підприємств озвучили плани на рік

Україна, Середа 17 липня 2024 08:21
UA EN RU
Як зростатимуть зарплати в Україні: керівники підприємств озвучили плани на рік Фото: Зарплати українців будуть зростати протягом наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Однак очікування щодо збільшення дещо послабилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІ квартал 2024 року.

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 54,8% (у І кварталі 2024 року - 62,6%). Найвищі очікування у підприємств сільського господарства.

Як зростатимуть зарплати в Україні: керівники підприємств озвучили плани на рік

Посилилися негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 10,7% (у І кварталі 2024 року - "мінус" 6,3%). Негативні очікування в респондентів усіх видів економічної діяльності.

Як зростатимуть зарплати в Україні: керівники підприємств озвучили плани на рік

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогноз уряду

Нагадаємо, Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році.

Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.

за оцінками НБУ, підприємства в Україні відчувають брак робочої сили, що змушує їх підвищувати зарплати співробітникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
NEWS
"Шахеди" над Білоруссю і "холості" зльоти Ту-95. Що задумала РФ та які можливі наслідки
"Шахеди" над Білоруссю і "холості" зльоти Ту-95. Що задумала РФ та які можливі наслідки
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне