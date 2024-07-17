Як зростатимуть зарплати в Україні: керівники підприємств озвучили плани на рік

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Однак очікування щодо збільшення дещо послабилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІ квартал 2024 року.

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 54,8% (у І кварталі 2024 року - 62,6%). Найвищі очікування у підприємств сільського господарства.

Посилилися негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 10,7% (у І кварталі 2024 року - "мінус" 6,3%). Негативні очікування в респондентів усіх видів економічної діяльності.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогноз уряду

Нагадаємо, Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році.

Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.

за оцінками НБУ, підприємства в Україні відчувають брак робочої сили, що змушує їх підвищувати зарплати співробітникам.