Средняя зарплата украинцев за год выросла на 2,8 тысячи гривен: данные ПФУ

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь – 14 974,56 гривен

февраль – 15 267,60 гривен

март – 15 433,98 гривен

апрель – 16 847,98 гривен

май – 17 178,87 гривен

июнь – 18 806,63 гривен

Таким образом, в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года средняя зарплата выросла на 17,5% (на 2 794,25 гривен). Официальный уровень инфляции за год составил 4,8%.

Следует отметить, что данные ПФУ по зарплате для пенсии отличаются от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен. Госстат пока не обнародовал данные и за второй квартал 2024 года.

Прогнозы по зарплатам

Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%. Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной – на 9,7%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная – на 2,9%.