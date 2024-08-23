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Средняя зарплата украинцев за год выросла на 2,8 тысячи гривен: данные ПФУ

Фото: Зарплата в Украине выросла до 18,8 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2024 года, который учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

  • январь – 14 974,56 гривен
  • февраль – 15 267,60 гривен
  • март – 15 433,98 гривен
  • апрель – 16 847,98 гривен
  • май – 17 178,87 гривен
  • июнь – 18 806,63 гривен

Таким образом, в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года средняя зарплата выросла на 17,5% (на 2 794,25 гривен). Официальный уровень инфляции за год составил 4,8%.

Следует отметить, что данные ПФУ по зарплате для пенсии отличаются от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен. Госстат пока не обнародовал данные и за второй квартал 2024 года.

Прогнозы по зарплатам

Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%. Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной – на 9,7%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная – на 2,9%.

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Однако во II квартале ожидания по увеличению несколько ослабли.

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Зарплата в Украине