Середня зарплата українців перевищить 30 тисяч гривень, - проєкт бюджету-2026

Фото: зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).

Згідно з документом, середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні.

Зарплати та прогнози

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році вона збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.

Раніше уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

За другим сценарієм зарплата становитиме:

  • 2026 рік - 30 032 гривень, номінальне зростання на 16,0%,
  • 2027 рік - 34 808 гривень, зростання на 15,9%,
  • 2028 рік - 39 436 гривень, зростання на 13,3%.
