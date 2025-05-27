Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень

За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривень.

Показник для пенсій

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:

січень - 14 974,56 гривень

лютий - 15 267,60 гривень

березень - 15 433,98 гривень

квітень - 16 847,98 гривень

травень - 17 178,87 гривень

червень - 18 806,63 гривень

липень - 17 346,90 гривень

серпень - 17 001,36 гривень

вересень - 18 020,86 гривень

жовтень - 18 704,98 гривень

листопад - 18 823,31 гривень

грудень - 21 698,99 гривень

середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).