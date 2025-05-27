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Средняя зарплата для расчета пенсии выросла до 20 тысяч гривен

Фото: Зарплата для расчета пенсий выросла в апреле до 19,9 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 17,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата в апреле составила 19 856,19 гривен, что на 3 008,21 гривен больше, чем в апреле прошлого года (16 847,98 гривен).

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривен.

В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривен.

Показатель для пенсий

В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.

Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составляла:

  • январь - 14 974,56 гривен
  • февраль - 15 267,60 гривен
  • март - 15 433,98 гривен
  • апрель - 16 847,98 гривен
  • май - 17 178,87 гривен
  • июнь - 18 806,63 гривен
  • июль - 17 346,90 гривен
  • август - 17 001,36 гривен
  • сентябрь - 18 020,86 гривен
  • октябрь - 18 704,98 гривен
  • ноябрь - 18 823,31 гривен
  • декабрь - 21 698,99 гривен
  • средняя за год - 17 486,60 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

 

Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.

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