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Середня зарплата досягла 21 тисячі гривень, але в окремих сферах платять у 2-2,5 рази більше

Фото: Зарплата в Україні перевищила 500 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень. Фінансистами та айтішникам платять у 2-2,5 рази більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,1% до 50 188 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 39 890 гривень. Зростання на 21,6%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" – 28 300 гривень. Ріст на 23,7%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,4% до 27 285 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті – 15 076 гривень. За рік зарплати зросли на 15,7%.

Прогноз зарплат

Як повідомляло РБК-Україна, Зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата у доларах у другому кварталі 2024 року досягла 526 доларів та перевищила довоєнний рівень.

Нагадаємо, Міністерство економіки прогнозує, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2024 році становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної – на 9,7%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна – на 5,8%, 2026 року номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна – на 2,9%.

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Державна служба статистикиЗарплата в Україні