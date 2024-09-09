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Зарплата українців знову піднялася вище 500 доларів і перевищила довоєнний рівень

Україна, Понеділок 09 вересня 2024 10:28
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Зарплата українців знову піднялася вище 500 доларів і перевищила довоєнний рівень Фото: Зарплата в Україні перевищила 500 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

У гривнях це вище на 49,6% порівняно із довоєнним 2021 роком (14 014 гривень).

Зарплата також вища та доларовий еквівалент - 526 доларів. 2021 року зарплата становила 514 доларів.

Зарплата українців знову піднялася вище 500 доларів і перевищила довоєнний рівень

Прогнози із зарплат

Нагадаємо, у НБУ відзначають зростання доходів українців за даними непрямих методів. При цьому тиск із боку нестачі працівників улітку 2024 року зумовив подальше збільшення реальних зарплат. При цьому у серпні дефіцит кваліфікованих працівників досяг нового максимуму.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної – на 9,7%. 2025 року номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна – на 5,8%, 2026 року номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна – на 2,9%.

Міністерство економіки змінило очікування зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) складе 20581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

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Державна служба статистики Зарплата в Україні
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